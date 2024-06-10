Meral Akşener hamleyi yaptı! Ofisini tuttu, taşınmaya başladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:23
İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in genel başkanlık görevini bıraktıktan sonra çalışmalarına devam etmek için Çankaya'da bir ofis tuttuğu öne sürüldü.
İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin ardından hamlelerine devam ediyor.
İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafede ofis tuttu. Ayrıca Saymaz, Akşener'in taşınma işlemine de bugün başladığını aktardı.
ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN ÇARPICI KULİS
Öte yandan genel başkanlığı bıraktıktan sonra saç rengini değiştire Akşener, 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
5 İYİ PARTİLİ VEKİL AK PARTİ'YE GEÇECEK
Akşener ile Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmeye dair çarpıcı kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Akşener’in yeni anayasa konusunda destek vereceği aktarılırken 5 İYİ Partili vekilin de AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com