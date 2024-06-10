Meral Akşener hamleyi yaptı! Ofisini tuttu, taşınmaya başladı

10 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:23

İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin ardından hamlelerine devam ediyor.

İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafede ofis tuttu. Ayrıca Saymaz, Akşener'in taşınma işlemine de bugün başladığını aktardı.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN ÇARPICI KULİS

Öte yandan genel başkanlığı bıraktıktan sonra saç rengini değiştire Akşener, 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

5 İYİ PARTİLİ VEKİL AK PARTİ'YE GEÇECEK

Akşener ile Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmeye dair çarpıcı kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Akşener’in yeni anayasa konusunda destek vereceği aktarılırken 5 İYİ Partili vekilin de AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.