Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu nikah şahitliğinde buluştu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

22 Eylül 2024 06:47 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 06:51

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahitliği yaptıkları törende bir araya geldiler. Nikahı kıyan belediye başkanı Fethi Yaşar çifte nikah cüzdanını vermesi için Akşener'e teklif edince, Akşener, Dervişoğlu ile birlikte takdim etmeyi tercih etti.