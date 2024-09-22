Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu nikah şahitliğinde buluştu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahitliği yaptıkları törende bir araya geldiler. Nikahı kıyan belediye başkanı Fethi Yaşar çifte nikah cüzdanını vermesi için Akşener'e teklif edince, Akşener, Dervişoğlu ile birlikte takdim etmeyi tercih etti.
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un nikahı uzun bir aradan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve kurucu genel başkan Meral Akşener'i bir araya getirdi. İki isim nikah şahitliği yaparak nikah cüzdanını birlikte takdim etti. İstemihan ile Kübra çiftinin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğün siyasileri buluşturdu.
NİKAH CÜZDANINI ÖNCE AKŞENER'E UZATTI
Çiftin nikahını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydı. Başkan Yaşar nikah cüzdanını Akşener'in vermesini isteyince, Akşener hamle yaparak Dervişoğlu ile beraber vermeyi önerdi.