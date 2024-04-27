Meral Akşener'in veda konuşması öncesi duygu dolu anlar: Üzüntüden sesi titredi...

27 Nisan 2024 12:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:20

Meral Akşener'den İYİ Parti'ye veda: Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız

Meral Akşener'den İYİ Parti'ye veda: Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız

Yerel seçimde alınan kötü sonucun ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, görevi bırakma kararı almıştı. Akşener'in aldığı bu karar sonrası İYİ Parti'de bugün olağanüstü kongre gerçekleştiriliyor.

"BUGÜN EMANETİ DEVRETME GÜNÜ"

Kongrede veda konuşması yapan Akşener, "Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN SAHNEYE GELDİĞİ SIRADA DUYGUSAL ANLAR

İYİ Parti lideri Meral Akşener, veda konuşması için sahneye geldiği sırada duygu dolu anlar yaşandı. Akşener'in sahneye çıktığı anda anonsu yapan kişinin üzüntüden sesinin titremesi dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.