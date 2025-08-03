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 | Yusuf Özgür Bülbül

Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: İstikrar bozucu eylemlere son verin!

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 20:08

Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların polisin koruması altında İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte ’ya düzenledikleri baskını kınadı.

ACİL ATEŞKES VURGUSU

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte bugün (3 Ağustos) Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve ’ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur. İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir. İsrail'in ’de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: İstikrar bozucu eylemlere son verin!

Öte yandan İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Gazze’deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım dağıtım noktasına gitti. Filistinliler, sınır kapısı üzerinden giriş yapan ve bölgede dağıtılan kısıtlı miktardaki un ve bebek mamasına ulaşabilmek için yoğunluk oluşturdu.

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ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#mescid-i aksa
#Kudüs
#Istila
#İki Devletli Çözüm
#Politika
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