MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan istifa etti! Gerekçesi belli oldu

01 Kasım 2024 14:32 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:00

Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. MHP İl Başkanı Talha Özkan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özkan'ın istifa gerekçesi dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bilecik​ teşkilatından ayrılık haberi geldi. 16 Eylül 2023'te yapılan 14. Olağan Kongre'de il başkanı seçilen Talha Özkan görevinden istifa​ ettiğini açıkladı.

MHP​ Bilecik İl Başkanı Talha Özkan istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

BAHÇELİ'YE BAĞLILIK VURGUSU

"Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum samimiyetle, sadakatle ve cesaretle yürütmekte olduğum MHP Bilecik il Başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım. Milliyetçi ülkücü harekete aidiyetim ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli​ beyefendiye bağlılığım ömrümün sonuna kadar devam edecektir. Görevde olduğumuz süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, genel merkez yetkilisi tüm genel başkan yardımcılarımıza ve genel merkez çalışanlarımıza teşekkür ederim.

ÜLKÜCÜ CAMİAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Gece gündüz demeden her zaman yanımda olan kıymetli aileme omuz omuza mücadele ettiğim il başkan yardımcılarıma il yönetim kurulu üyelerime, belediye başkanlarımıza ilçe başkanlarıma ve meclis üyelerime Milliyetçi ülkücü harekete gönül vermiş tüm teşkilatlarımıza canı gönülden teşekkür ederim."

İSTİFA GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Öte yandan MHP Bilecik İl Başkanlığı görevini bırakan Talha Özkan'ın istifa gerekçesi de ortaya çıktı. Özkan'ın işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevini bıraktığı öğrenildi.