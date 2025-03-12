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 | Banu İriç

MHP, CHP ile görüşmeyi kesti! Ali Haydar Fırat'ın sözleri sonrası tartışma koptu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin CHP ile herhangi bir görüşme yapmayacağını sert ifadelerle duyurdu. Özdemir, "CHP, Türkiye’nin bütünlüğü konusunda netleşmeden, bağımsız Kürdistan konusundaki tutumunu açıkça ortaya koymadan, MHP olarak kendileriyle hiçbir temasımız söz konusu olmayacaktır. Sayın Genel Başkanımızın da iradesi bu yöndedir." diyerek parti adına tavrı kesin bir dille ortaya koydu.

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MHP, CHP ile görüşmeyi kesti! Ali Haydar Fırat'ın sözleri sonrası tartışma koptu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 01:09

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile görüşmeme kararı aldığını duyurdu.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Habertürk TV’de yayımlanan "Olaylar ve Görüşler" programında CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın açıklamalarının "aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabul edilemeyeceğini" söyledi.

"CHP, BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN’I MI DESTEKLİYOR?"

Fırat’ın sözlerine atıf yapan Özdemir, "Ali Haydar Fırat, yaptığı yorumlara istinaden açıkça ‘CHP, demokratikleşme adına bağımsız Kürdistan’ın kurulmasını istiyor mu, istemiyor mu?’ sorusuna cevap vermelidir. Bu zihniyet Türkiye’nin bölünmesini mi arzulamaktadır? CHP bölünmüş bir Türkiye’den yana mıdır?" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI’NIN DURUŞU NET"

MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın terörle mücadele konusundaki tavrının "açık, temiz ve net" olduğunu vurgulayan Özdemir, "Terörsüz Türkiye hedefimizde duruşumuz bellidir." dedi.

CHP İLE TEMAS ŞARTI: NET TAVIR

Programda MHP’nin yönelttiği sorulara CHP’li yetkilinin "partisi adına tutarlı bir cevap veremediğini" ifade eden Özdemir, "Bu tavır, kendisinden önceki CHP yöneticilerinin de benimsediği bir tutumdur. CHP, içi boş kavramlar ve tutarsız ifadelerle kamuoyunu oyalamaktadır." dedi.

Özdemir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"CHP, Türkiye’nin bütünlüğü konusunda netleşmeden, bağımsız Kürdistan konusundaki tutumunu açıkça ortaya koymadan MHP olarak kendileriyle herhangi bir temasımız söz konusu olmayacaktır. Sayın Genel Başkanımızın da iradesi bu yöndedir."

https://x.com/ismailozdemirrr/status/1899557309367583185

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ETİKETLER
#terörle mücadele
#chp
#mhp
#cumhur ittifakı
#İsmail Özdemir
#Kürdistan
#Bölünme
#Siyasi Görüşler
#Politika
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