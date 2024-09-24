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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 19:46 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 19:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli&#039;den Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a BM konuşması tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma dikkat çeken Erdoğan, yaşananların insanlık suçu olduğunu vurguladı. Yankı uyandıran konuşmaya tebrikler art arda geldi. İlk tebrik MHP lideri Devlet Bahçeli'den oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, bugün, 79. Genel Kuruluna hitap etti. Erdoğan'ın ana gündem maddesi Gazze​ idi...

Uzun mücadeleler neticesinde dost ve kardeş Filistin​'in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Atılan bu tarihi adımın, Filistin'in Birleşmiş Milletler​ üyeliğine giden yolda artık son dönemeç olmasını temenni ediyorum. Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği - 1. Resim

İLK MESAJ BAHÇELİ'DEN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, Genel Kurul'daki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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