MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği

24 Eylül 2024 19:46 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 19:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma dikkat çeken Erdoğan, yaşananların insanlık suçu olduğunu vurguladı. Yankı uyandıran konuşmaya tebrikler art arda geldi. İlk tebrik MHP lideri Devlet Bahçeli'den oldu...