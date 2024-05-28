MHP Genel Başkanı Bahçeli'den hükümete çağrı: Şam ile birlikte harekete geçin

28 May 2024 10:37 - Güncelleme : 28 May 2024 11:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum." dedi. Konuşmasında hükümete çağrıda bulunan Bahçeli, Şam ile iş birliğine gidilerek terör örgütlerinin kaynağının kurutulması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, bu haftaki grup toplantımızın başında hepinizi selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Türk milleti ahlak ve adaleti hem de sanat ve kültürü eklemlemiştir.

İstanbul 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. İstanbul 571 yıl önce sevdalısı Türk milleti ile kavuşmuştur. Türk cihan hakimiyetinin ilk merkezi İstanbul'dur.

Fetihler kuşağı cihanı sarmış ve sarmalamıştır. Çağlardan biri kapanırken diğerinin kapısı açılmıştır.

Tarihi eselerin nasıl ki Türk milletinin tescil belgeleriyse fetihler de öyledir, öyle kalacaktır. Bizans hedeflerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde dolaştıran, porje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır.

İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

İstanbul'un bugünkü ızdıraplı hali bizi üzmektedir. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır. Belediye bütçesini savuruyorlar müsriflik yapıyorlar.

Bugünün İBB yönetimi fethin kazanımı İstanbul'u yüzüstü bıraktı. Onlarla hesabımız er geç görülecek. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin tamamı Bizans uşaklarıdır.

"NETANYAHU'YU LANETLİYORUM"

Savaş hukukuna bağdaşmayan tablolara her gün yenisi eklenmektedir. Özellikle Refah'a yönelik saldırıların derhal durdurulması istenmiştir. Ancak İsrail buna uymamıştır. Birçok insan acımasızca katledilmiştir. Çadır kampında binlerce masum insan ateş altına alınmıştır. Netanyahu başta olmak üzere tüm İsrail yönetimini lanetliyorum. Hesap vermeleri kaçınılmaz bir sondur. Gazze konusu insanlığın sıcak bir gündemidir. Köklü müdahalelerin tam vaktidir.

PKK'NIN SÖZDE SEÇİMİ

Suriye'deki sözde seçiminin senaristi ABD, figüranları teröristlerdir.

Terörizmin kaynağı kurutulmalıdır. ABD, terörle arasına kalın bir çizgi çekmeli.

ABD, Afganistan'da yaptığı gibi Suriye ve Irak'tan çekilmelidir. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmelidir.

ABD, özellikle PKK/YPG,PYD ile bağını koparamıyorsa bu teröristleri kendi ülkesine taşıyarak bir terör bölgesi kurması teklifimizdir. Alsınlar tepe tepe kullansınlar, toprak verip sabah akşam pışpışlasınlar.

"ABD, SURİYE VE IRAK'TAN DERHAL ÇEKİLMELİ"

Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu F-16 savaş uçağının temin süreci hızlandırılmalıdır. ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye teslim edilmelidir. Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir.

"ŞAM İLE İŞBİRLİĞİ KURULMALI"

Şam ile işbirliği kurulmalı. Bölücü terör örgütünün kaynağında Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çaremiz yoktur.

"SİYASETTE YUMUŞAMA" POLEMİĞİ

Normalleşmesi gereken muhalefet partileridir. Özgür Bey, saçma sapan sorularla seviyesiz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanıldığını bir gün mutlaka anlayacaktır."

"31 MART'TAN SONRA BİTİ KANLANANLARI UYARIYORUM"

31 Mart'tan sonra biti kanlananları uyarıyorum; bitli baklanın bizim pazarda alıcısı yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'yi yükseltmeye bu aziz millet için her feragati göstermeye devam edecektir.

"EMEKLİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Emeklilerimizin beklentilerini karşılayacağız. Her sorun ve sıkıntının takipçisiyiz. Mühim olan devlet ve millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır. Üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız."