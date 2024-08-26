MHP ilçe başkanı Şaban Kap silahlı saldırıda öldü: Kavganın detayları ortaya çıktı

26 Ağustos 2024 19:44 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:55

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, Bayram K. tarafından öldürüldü. Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'ndeki olayda yolu kesilen Kap ateş edilerek aracında vuruldu.

KAP'I ÖLDÜREN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Olayın detaylarına göre Bayram K., Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartıştı. Arkadaşları tarafından fabrika yönetimine yönelen K. şikayeti duyunca intikam almak istedi. Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaşınca tartışma başladı. Bayram K. ATV aracından inerek aracının içindeki Şaban Kap ile kavga etti. Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a kurşun yağdırdı.

ŞABAN KAP ÖLDÜ, BAYRAM K. ARANIYOR

Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MHP'DEN TAZİYE

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başsağlığı mesajı yayımlayarak şunları söyledi: "Rize Derepazarı İlçe Başkanımız Şaban Kap rahmetli olmuştur. Camiamızın ve ailesinin başı sağolsun. Allahtan rahmet diliyoruz. Nurlar içinde yatsın."