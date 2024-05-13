MHP kampa giriyor: Gündem konusu belediyecilik

13 May 2024 01:55 - Güncelleme : 13 May 2024 01:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'taki yerel seçimin ardından 17-19 Mayıs tarihlerinde belediye başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'da kamp düzenleyecek.

Edinilen bilgilere göre, belediye başkanlarını "üretken belediyecilik" için kampa alacak. 17-19 Mayıs tarihleri arasından düzenlenecek kamp, Ankara Kızılcahamam’da yapılacak. Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki kampa, MHP'li 218 belediye başkanı katılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSU SUNUM YAPILACAK

"Belediyelerde stratejik iletişim ve yönetim modeli" ve "afet riski altındaki alanların dönüşümü-riskli yapılar ve kentsel dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak. Partinin yerel seçimlere yönelik "üretken belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.

Küresel iklim krizi nedeniyle artan doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler anlatılacak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaşatılmasının, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının, yaşanabilir şehirler inşa edilmesinin önemini de ele alınacak başlıklardan olacak.