MHP lideri Bahçeli'den Netanyahu'ya çok sert tepki

07 May 2024 10:39 - Güncelleme : 07 May 2024 11:11

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

''Tarihi mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Türk polisine nefretle muamele edenler düşman bakiyesidir.''

1 MAYIS TEPKİSİ

1 Mayıs'ı her yerde kutlamak mümkün, Taksim ısrarı niye? Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti.

NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKIN!

Türkiye UAD'deki davaya müdahil oluyor. İsrail ile ticaretin durdurulması yerinde bir karardır. Netanyahu, 35 bin Filistinli mazlumun kanında boğulacaktır. Netanyahu ve yönetimi için hesap günü yakındır.

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİLDİR"

Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir.

Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değil konuşma sahasıdır. Muhabere yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın cumhurbaşkanımız ile CHP başkanının görüşmesini es geçip boşa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz. Siyasetin yumuşamasının vasatı Türkiye'nin ortak çıkarları, ortak geleceğidir.

Özgür Özel, Batı’nın kara propagandasına kulak asmasın.

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