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MHP lideri Bahçeli'den Anneler Günü mesajı! 'Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya adresinden Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli, mesajında Terörsüz Türkiye sürecine de değinirken, “Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız” ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Bahçeli'den Anneler Günü mesajı! 'Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 16:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya adresinden Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli, mesajında Terörsüz Türkiye sürecine de değinirken, "Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde:

'İTİBAR VE İHTİRAM ENDAZELERİDİR'

Gönüllerinin yamacında, gözlerinin ta derinliklerinde hiç bitmeyen, hiç dinmeyen, hiç eksilmeyen merhamet, metanet, mehabet ve muhabbet pınarları çağlayan annelerimiz sadece başımızın tacı ve canevimiz değil, aynı zamanda şu fani hayatımızın bereket kaynağı, dua sancağı; daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleridir.

Uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınan sabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntıların kasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkım gibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarına kadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan annelerimiz sabrın timsali, fedakârlığın dağ zirvesidir. Onlar katıksız sevginin burcu, katkısız yüreğin huzur bucağıdır.

'ANNELERİMİZ SİPERİN MUAZZEZ GÜVENCELERİDİR'

Günümüzde planlı ve operasyonel dejenerasyonun hedefi haline gelen aile müessesenin mana ve muhteva direği, medeniyet ve minnet dizdarı annelerimizdir. Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükûnet ve mutluluğa ulaşamayız. Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz hak ve emeklerine müstahak olabilmenin bihakkın mücadelesini vermeliyiz. Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir.


Elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü en iyi dileklerimle tebrik ediyor, başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan, bununla beraber yurdumun her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum.


Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

Biliyor ve inanıyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır."

.

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