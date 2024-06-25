MHP lideri Bahçeli'den çok sert 'Sinan Ateş' mesajı!

25 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:14

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bayram tatilinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden 68 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

20 Haziran günü Diyarbakır Çınar ile Mardin arasında çıkan yangınlarında zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Mağduriyet yaşayanlara devletimizin eli uzanacaktır. MHP olarak sürecin takipçisi olacağız.

Yangının nedenleri kuşkusuz tespit edilecektir. Anız yangınını bahane ederek nefretlerini dışa vuran kim ve kimler varsa Türkiye muhalifidir.

Diyarbakır barosunun açıklamasında Kürt kökenli kardeşlerimize nefret içerikli ifadede bulunanlara suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştır.

Hiçbir Türk vatandaşı böyle bir komplonun yanında yöresinde yer alamaz.

Bin yıllık kardeşliğimizi hedef alan provokatörler bellidir. Bugüne kadar ağaçların nasıl yakıldığını ve bunların müsebbiplerinin kimler olduğunu duymayan yoktur.

"YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI RİSKİ TELAFFUZ EDİLMEKTE"

3. Dünya savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmekte.

Sırbistan Cumhurbaşkanı ileri giderek dünyada 3-4 ay içinde büyük çatışma yaşanacağını söylemiştir.

İngiliz dergi de son sayısında savaş manşetlerini atmıştır. Yeni bir dünya savaşı riski telaffuz edilmekte.

Uluslararası anlaşmazlıklar, restleşmeler, hesaplaşmaklar artmakta.

Türkiye'miz milli güç unsurlarını tetikte tutma durumundadır. Dünya savaşının hangi sonuçlara yol açtığı idrak etmek mümkündür.

İsrail masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Netanyahu Hamas ile kısmi anlaşmaya varılacağından söz ediyor.

İsrail Lübnan sınırına yığınak yapması yüksek tansiyonu daha da arttırıyor.

ABD'nin boş durması, uzaktan seyretmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Kızıldeniz'de bir ABD gemisinin Akdeniz'e yola çıkması, hareketliliklerin gözlenmesi savaş baronlarının iştahını kabartmakta.

Orta Doğu'da fırtınalar kopmakta. Basra ile Kızıldeniz bölgesinde oyunlar kurulmakta. Hint Pasifik bölgesi kaynamakta ve karışmaktadır. İran'da kumar oynanmaktadır.

Süleymaniye PKK üssüne dönüşüyor. Rusya başkanı Putin, Çin ziyaretinden sonra Kuzey Kore'ye gitmiş ve savunma anlaşmalarını imzalamıştır. Bu gelişmeler tedirgin ve endişeli bekleyişleri tırmandırmaktadır.

Ortaya çıkan küresel denge kaybının düzeltilmesinde ihtiyaç olan diyalog arayışlarının yetersiz kaldığı, silah seçeneğinin gündeme alındığı görülmekte.

İran'ın PKK'ya dron yardımı yapması oldukça kaygı vericidir.

"İSTANBUL'U 2. VATİKAN'A DÖNÜŞTÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin egemenlik hukuku, Lozan Anlaşması'nın ilgili hükümleri yok sayılmıştır.

Fener Rum Patriği'nin sınırları bellidir. İdari açıdan Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olmakla birlikte seçilmiş patrik de Türk vatandaşıdır.

Türkiye sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur.

Ekümenik unvanının hukukiliği, meşruluğu yoktur. İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRK MİLLETİNİN RUH KÖKÜDÜR"

Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh köküdür, kararlılıkla yoluna devam edecektir. Demokrasinin asıl gücü çeşitli bakış açıları üzerine muhakeme yürütme çabasında gizlidir.

MHP iftira ile temellenmiş, suçlamalarla zaafa uğrayıp içine kapanırsa Cumhur İttifakı duvara toslayıp dağılırsa işbirlikçiler bayram edecektir.

Onların bayramı Türkiye'nin matemidir. Sarosçu Kavala ile Demirtaş'ın serbest kalmasına, terör devletinin kurulmasına, Akdeniz'deki haklarımızın hiçe sayılmasına, bölünmenin doğal karşılanmasına tamam dersek sesimizi kısarsak bizden iyisinden Şam'da kayısı olması kaçınılmazdır.

Bizi terbiye etmeye manevramızı daraltmaya çalışıyorlar. Ülkücü hareket en son 12 Eylül'de sanık sandalyesine oturtulmuş nice haksızlığa dibine kadar maruz kalmıştır.

SİNAN ATEŞ DAVASI

1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz.

Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz.

1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır.

VERGİ ÇALIŞMALARI

Vergi adaleti için başlatılan çalışmayı olumlu buluyoruz. Doğrudan vergilerin artırılması sosyal adalete can suyu verecektir.

Enflasyonda düşüş başlamıştır. İstihdam ve büyüme artışı ile bütçe disiplinini sağlayacak ekonomi programına güveniyoruz. Korku aşılayanlar bir avuç art niyetlidir.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Milli takımımız ilk müsabakasında Gürcistan'ı yenmiş ikincisinde Portekiz'e yenilmiştir. Yarın akşam da Çekya karşısında evlatlarımız ter dökecek.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, yenseler de yenilseler de, gruptan çıksalar da çıkmasalar da hepsinin gözlerinden hasretle öpüyorum. Evlatlarımızı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektedir.

Sosyal medyadaki dedikoduları, Arda Güler evladımızla ilgili tartışmaları takip ettim. Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Ümit ediyorum ki aslanlarımız Çekya maçından galibiyetle ayrılacaklardır.