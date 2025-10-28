Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Bahar havası gelecek'

MHP lideri Bahçeli "'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 14:33

Terör örgütü 'nın 'den tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler devam ediyor. lideri , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ‘’ hedefinin gerçekleşmesiyle ülkenin huzur ve istikrar içinde yeni yüzyıla damga vuracağını belirtti. Bahçeli, “Bölücü terör örgütünün tamamen son bulması ülkemize kalıcı bir bahar havası getirecek” dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: "MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeni açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kurtuluş mücadelemizin muhassalası ve muvaffakiyet beratı olan Cumhuriyeti’mizin 102’inci kuruluş yıldönümünü büyük bir kıvanç ve bahtiyarlıkla kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti; tarih sahnesinde tezahür eden, aralarında kopmaz bağlar bulunan, yıkılanın kurulanla eklemlendiği Türk devletler zincirinin ebediyete kadar var olacak son halkasıdır.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı geride kalmış, ikinci yüzyılının ikinci yılına hayranlık uyandıran diriliş ruhuyla ve yüksek hedeflerin refakatiyle ulaşılmıştır.

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Bahar havası gelecek'

'YENİ YÜZYILA MÜHÜR VURACAKTIR'

Önümüzde perde perde açılan Türk ve Türkiye Yüzyılının canlı, cüretkar ve cesaret dolu umutları bulunmaktadır.

Bir yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmiş, temellenmiş, yerleşmiş, devlet ve toplum hayatını ilmek ilmek örmüş göz alıcı kurumsal yapısı, diğer yanda iç barış ve huzur ortamını derinleştirip genişleten milli birlik ve kardeşliğimizin övünç duyulacak gelişmesi gücümüze güç katmaktadır.

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Bahar havası gelecek'

Bu gücün mahsulü bölgesinde ve küresel arenada itibarı sivrilen ve iradesi serpilen büyük Türkiye’nin muştusu olarak belirginlik kazanmaktadır.

Kaldı ki “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişe kıyasla bugün çok daha müessir, çok daha önü ve bahtı açık vaziyettedir.

Karanlığa, kargaşaya, karışıklığa, kavgaya, kutuplaşmayla ihatası yapılan korku ve kaygıya teslim edilecek bir geleceğimiz, bununla mündemiç milli gerçeğimiz asla yoktur.

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Bahar havası gelecek'

Yeni yüzyılın ikinci yılında “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz/ayrılamaz bütün haline gelecektir.

Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır.

Elbette “Terörsüz Türkiye” amacından rahatsızlık duyan, tahrik ve taciz ortamını diri tumanın çabasında olan yerli ve yabancı odakların varlığı az çok herkesin malumudur.

'HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR'

Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır.

Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet’in kurucu ruhunun, kuruluş felsefesinin, Milli Mücadele yıllarında çekilen ıstırap ve çilelerden doğan milli zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi, Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir.

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Bahar havası gelecek'

Cumhuriyet halka dayanan, halkla yaşayan, halkın hissiyat ve iradesiyle var olan, dahası demokrasiyle taçlanan ve gerçek anlamını kazanan yönetim demektir.

Cumhuriyet aynı zamanda kimsesizlerin kimsesi, geçmişle geleceğin köprüsü, milletle devleti birleştiren, daha yerinde bir ifadeyle devleti millete hadim kılan zamanlar üstü mana ve muhtevanın müşahhas sonucudur.

ŞANTAJ VE BASKI MEKANİĞİ ETKİSİZ KALACAK

Aziz Atatürk’ün” en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette payidar olacaktır.

Küresel şantaj ve baskı mekaniği, iç ve dış ihanet şebekesinin bitmeyen şirret oyunları milli birlik ve dayanışma azmi karşısında hükümsüz ve etkisiz kalmaya mahkumdur.

Bunun teminatı büyük Türk milletinin hem bugünkü hem de gelecekteki asil evlatları, kahraman nesilleridir.

Aynı şekilde fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesillerin güvencesi Cumhuriyet’in müşfik, müstesna ve müteyakkız iradi karakteridir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti; kuruluş temelini, egemenlik hak ve sınırlarını, bin yıla yaklaşan bir tarih tecrübesi ve milli değerler üzerinde inşa etmiştir.

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Bahar havası gelecek'

'YENİ BİR AŞAMA'

Cumhuriyet, bu açıdan sadece bir yönetim değişikliği veya yeni rejim ihdası değil mütemadi nitelikli bir sosyo-kültürel gelişimin, buna bağlı milletleşme sürecinin geçmişle bütünlük içindeki yeni bir aşamasıdır.

Cumhuriyet, vatandaşlarımız arasında, eşitliği ve katılımı sağlarken, demokrasiye yönetim açısından işlev, sosyolojik olarak beşeri bir taban kazandırmıştır.

Cumhuriyet, cumhurla geleceğe uzanacak, istiklal ve istikbal haklarımız hiçbir muhasım ve mütehakkim tertiple zedelenemeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatandaşlarımızın, büyük milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet’in ilelebet var olacağını inanmışlıkla ve kararlılıkla beyan ediyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK silah bırakacak mı? Abdullah Öcalan'ın mesajının ardından gündem oldu
Suriye'de tarihi anlaşma! PKK silah bırakmak zorunda kaldı, İsrail'in planı durduruldu
ETİKETLER
#Türkiye
#pkk
#mhp
#bahçeli
#Terörsüz Türkiye
#Terörizm
#Cumhuriyet Bayramı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.