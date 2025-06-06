Devlet Bahçeli'den anayasa mesajı! Bayram sonrasını işaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' ve anayasa mesajı verdi. Bayram sonrasını işaret eden Bahçeli, 'TBMM'ye önemli görev düşüyor' ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' ve anayasa mesajı veren Bahçeli, "Darbeler anayasası tek edilmeli. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabul edilmeli." ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK ÜZERİNDEKİ OYUNLARA SON VERİLMELİ"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Bugün sevinçli bir iklimle mübarek Kurban Bayramımızı idrak ediyoruz. Sevinçli bir iklimden kastım, terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. Bugün Türkiye'miz bölücü terör faaliyetlerinin PKK'nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış bu da 12 Mayıs'ta kongreyle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır.

ANAYASA MESAJI!

Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı.

Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partilere Atatürk’ün yolundan gidilmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var. Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak çalışmanın başlaması gerekiyor. Darbeler anayasası tek edilmeli. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabul edilmeli.

Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncellemek gerekir. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak kutuplaşmaya ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır.

Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor.