MHP'de bir istifa daha! Aysun Bay da görevlerini bıraktı

28 Ağustos 2024 21:05 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 21:06

MHP Merkez Yönetim Kurulu Aysun Bay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sadakatini bildirerek istifa etti. Bay görevini bırakma gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.



Bay, sosyal medya paylaşımında "Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum." ifadelerini kullandı.