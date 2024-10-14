MHP'den 'DEM Parti ile tokalaşma' açıklaması: Mekanın sahibini hatırlattık

14 Ekim 2024 15:25 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:30

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açılış töreninde DEM Partililerle el sıkışmasının yankıları devam ediyor. MHP'den konuya ilişkin yeni bir açıklama geld.

MHP​ Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın​, MHP lideri Devlet Bahçeli​'nin DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin bu hamlesini; 'bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılması' şeklinde değerlendirdi.

"SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN UZATTIĞI EL..."

Türkiye'nin zengin bir emperyal kültür mirasının üzerinde oturduğunu ve MHP'nin birleştirici bir parti olma sorumluluğunu yerine getirdiğini aktaran Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada; "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son günlerde bazı siyasi partilerin temsilcilerine karşı sergilediği yapıcı tavır, dışarıda büyüklüğünü daima hissettiren ülkemizin içeride de bir birlik bütünlük resmi vermesi konusunda duyduğu haklı zaruretin bir neticesidir. Sayın Devlet Bahçeli’nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun izharıdır" dedi.

"DEVİR; AYRIŞMA, KAMPLAŞMA, KUTUPLAŞMA DEVRİ DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin uzattığı elin, "Yaşadığımız coğrafyada milli egemenliğin sahibini bilenlere, bilmeyenlere, inkar edenlere anımsatmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır" anlamını taşıdığını belirten Yalçın, "Ülkemizin zor bir dönemden, bölgenin ve dünyanın da ateş çemberinden geçtiği bir iklimde, kavganın ve siyasi mücadelenin kurallarının milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi elzemdir. Devlet aklı bunu gerektirmektedir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Bu adım; aciz veya zaaf işareti değil, aksine devletin büyüklüğünün ve celadetinin göstergesi, MHP’nin de kendine olan güveninin nişanesidir. Dem, DEM’lenme ve iktidar hayalleri kurma demi değildir. Devir; ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir" ifadelerini kulandı.