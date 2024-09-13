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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddiaya tepki geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
13 Eylül 2024 00:25 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 00:28
MHP&#039;den Devlet Bahçeli&#039;nin sağlık durumuna ilişkin iddiaya tepki geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötü olduğuyla ilgili iddialara açıklama geldi. MHP tarafından yapılan açıklamada tüm bunların dezenformasyon olduğu vurgulanarak bu iddiaları yayanların Emniyet ile paylaşıldığı belirtildi.

Sosyal medyada FETÖ ile ilintili bazı hesaplar tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötü olduğuyla ilişkili bazı paylaşımlar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, söz konusu paylaşımların dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya iddiasına tepki geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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