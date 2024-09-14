MHP'den Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımlara çok sert tepki! "Şeref ve haysiyet yoksunları..."

14 Eylül 2024 16:12 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:24

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik ortaya atılan iddialara çok sert tepki gösterdi. Bu asılsız iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Yalçın, "Şeref ve haysiyet yoksunları, itibar suikastı peşindedir" ifadelerini kullandı.

MHP​ Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın​, MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'ye yönelik sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"TEHDİT EDEN BİR BATAKLIK HALİNE GELMİŞTİR"

"Bazı ruhsal sorunlar yaşayan kişilerin ahlaksızlık ve çirkinliklerini, şiddetli bir yağmurun ardından oluşan sel gibi, sosyal medya​ platformlarında yayıp kamu vicdanını kirlettiğini" diyen Yalçın, "Maalesef bazı gazeteler ve televizyon kanalları, bu kirliliğe karşı durmak yerine, yayınlarıyla daha da yayılmasına sebep olmaktadır. Sosyal medya​, toplumsal ahlakı, milli değerlerimizi ve geleneklerimizi tehdit eden bir bataklık haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA FARELERİ"

Sosyal medyada içlerindeki kin, öfke ve husumeti dışa vurmak isteyen çok sayıda asosyal ve trol kişinin çoğaldığını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı siyasi partilerin birincil hedef kitlesi maalesef sosyal medya​ fareleri ve bot hesaplardır. Sosyal hayata uyum sağlayamayan, dijital batakhanelerde vakit geçiren tiplerin sosyal medyada kendilerine yer açma çabasında olduğu bilinmektedir. Dijitalleşen gündelik hayatımızda yalnızlaşan bazı insanlar, ruhi ihtiyaçlarını akıllarınca sosyal medyada sosyalleşerek gidermeye çalışmaktadır. Toplumda bir çeşit psikolojik kopuşun sürüklediği bu insanlar, her türlü tahrik ve yönlendirmeye açık ve müsait vaziyete gelmektedir. İşte bu tipler, ahlakı değil, çıkarı önceleyen CHP, DEM Parti ve TİP gibi sosyalist ve marksist siyasi partilerle bunların medya denizinde avlanan balıkçılarının oltasına takılmaktadır. Manipülasyon​ ve tahrike müsait sosyal medya​ kullanıcıları, bot hesaplara karıştırılarak adı geçen siyasi partilerin sofralarının katığı, çıkarlarının malzemesi veya piyonu durumuna düşmektedir"

"ŞEREF VE HAYSİYET YOKSUNLARI, İTİBAR SUİKASTI PEŞİNDEDİR"

Günlerdir sefil manipülasyonlar ve dedikodu haberleri tertip edilerek 'alçakça' MHP​ lideri Devlet Bahçeli​'ye saldırıldığını aktaran Yalçın, "Bırakınız bir siyasi parti liderini, herhangi bir insan veya ülkesini seven herhangi bir politikacı için kaleme ve ağza alınmayacak, ifade edilemeyecek şerefsizce hakaretler sıralanmaktadır. Şeref ve haysiyet yoksunları, itibar suikastı peşindedir. Partimizce kamuoyuna verilen yalanlama ve açıklamalar da öncelikle aynı medya çetesi tarafından kullanılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"MESULLER VE FAİLLER HAKKINDA SAVCILARIMIZA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Türk siyasetini kirleten ahlak dışı muhalefet yöntemlerine karşı duruşlarını tutarlılıkla devam ettireceklerinin altını çizen Yalçın, "Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli​ olmak üzere, varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Diğer taraftan ekranlarda ve sosyal medya​ platformlarında her geçen gün artan kirlilik ve itibar suikastlarına son vermek üzere gayret sarf eden Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.