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 | Banu İriç

MHP'den 'İmralı çağrısı' çıkışı: 'Gereği yapılsın!'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, terörle mücadelede dikkat çeken açıklamalarda bulunarak "PKK'nın kongre toplayıp kendini feshetmesini ve İmralı çağrısının gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin istiklal ve milli varlığı için tarihi bir dönemeçte olunduğunu vurgulayan Yönter, "Türk ve Kürt kardeştir, aramıza girenler emperyalizmin maşasıdır" sözleriyle sert mesajlar verdi.

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MHP'den 'İmralı çağrısı' çıkışı: 'Gereği yapılsın!'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 00:18

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Pendik’te partisinin Ramazan çadırında iftar programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yönter, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, PKK’nın çok kısa sürede kongre toplayarak kendini feshetmesi gerektiğini vurguladı. "27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diyen Yönter, bunun Türkiye'nin bağımsızlığı, milli varlığı ve geleceği adına tarihi bir adım olacağını ifade etti.

CHP TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN KURTULUŞUNU HAZMEDEMİYOR

Cumhur İttifakı olarak "Türk ve Türkiye Yüzyılı" hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Yönter, "Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın çabası ve Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu bu yöndedir" dedi.

Açıklamasında birlik ve kardeşlik mesajı da veren Yönter, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Aramıza kim girmeye çalışıyorsa, onlar emperyalizmin maşalarıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin huzur ve kardeşliğine zarar vermeye çalışan çevrelere de sert çıkan Yönter, "CHP, Türkiye’nin terörden kurtuluşunu hazmedemiyor, terörden nemalanan odaklar bu milli birlik ruhuna tahammül edemiyor" diyerek muhalefeti eleştirdi.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Yönter, "Allah’a şükürler olsun, Genel Başkanımız çok iyi. En kısa zamanda çalışmalarına başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

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#Politika
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