MHP'den istifa etmişti: Zafer Partisi'nin ilk belediye başkanı oldu! Ümit Özdağ devamını duyurdu

30 Kasım 2024 19:44 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 20:09

Zafer Partisi ilk belediyesini kazandı. MHP'den istifa eden Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz’ün yeni partisi belli oldu. Ümit Özdağ konuyla ilgili açıklama yaparak devamının geleceği sinyalini verdi.

Burdur’da geçtiğimiz ayMHP​'den istifa eden Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz’ün Zafer Partisi​'ne katıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu iddiaları doğrulayarak, Alagöz’ün partisinin ilk belediye başkanı olduğunu belirtti. Özdağ, ayrıca “Diğerleri de yolda” diyerek, Zafer Partisi’ne katılacak başka isimlerin de olduğunu duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Zafer Partisi, ilk belediyesini kazanmış oldu.

ZAFER PARTİSİ'NİN İLK BELEDİYE BAŞKANI

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, geçtiğimiz ay MHP İl Başkanlığı’ndaki görev değişikliği sonrasında partisinden istifa etmiş ve yaklaşık bir aydır Bağımsız Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyordu. Medyada yer alan haberlerde ise Alagöz’ün, Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi’ne geçtiği öne sürülmüştü. Yeni Çağ'a konuşan Özdağ, bu iddiaları onaylayarak, Zafer Partisi’nin ilk belediye başkanı olduklarını açıkladı.