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 | Baran Aksoy

MHP'den komisyon için yeni isim! Üyeler de belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyona girecek isimleri paylaştı. Ayrıca Yıldız, komisyon için yeni bir isim kullandı. İşte detaylar...

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MHP'den komisyon için yeni isim! Üyeler de belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:42

'nin sürecine ilişkin Meclis'te kurulacak komisyona üye olarak belirlediği isimler belli oldu. Komisyonda MHP'den; Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer alacak.

MHP'den komisyon için yeni isim! Üyeler de belli oldu

KOMİSYON İÇİN YENİ İSİM

Feti Yıldız sosyal medya hesabından komisyonda yer alacak isimlerle bir fotoğraf paylaştı. Yıldız'ın paylaşıma düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı. Yıldız, Meclis'te kurulacak komisyon için "Kardeşlik ve dayanışma komisyonu" ismini kullandı.

MHP'den komisyon için yeni isim! Üyeler de belli oldu

"MİLLETİMİZ EMİN OLSUN"

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye için Gazi Mecliste oluşturulan “kardeşlik ve dayanışma komisyonu” üyeleri : Sayın Muhammed Levent Bülbül,
Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut beyle birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz emin olsun"

https://x.com/YildizFeti/status/1950174494485561363

DEM PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Öte yandan Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" ismine dair tartışmalarla ilgili soruya, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" ifadeleriyle cevap vermişti.

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ETİKETLER
#mhp
#dem parti
#Terörsüz Türkiye
#Meclis Komisyonu
#Feti Yıldız
#Gülistan Kılıç Koçyiğit
#Politika
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