MHP'den komisyon için yeni isim! Üyeler de belli oldu

MHP'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulacak komisyona üye olarak belirlediği isimler belli oldu. Komisyonda MHP'den; Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer alacak.

KOMİSYON İÇİN YENİ İSİM

Feti Yıldız sosyal medya hesabından komisyonda yer alacak isimlerle bir fotoğraf paylaştı. Yıldız'ın paylaşıma düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı. Yıldız, Meclis'te kurulacak komisyon için "Kardeşlik ve dayanışma komisyonu" ismini kullandı.

"MİLLETİMİZ EMİN OLSUN"

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye için Gazi Mecliste oluşturulan “kardeşlik ve dayanışma komisyonu” üyeleri : Sayın Muhammed Levent Bülbül,

Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut beyle birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz emin olsun"

https://x.com/YildizFeti/status/1950174494485561363

DEM PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Öte yandan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" ismine dair tartışmalarla ilgili soruya, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" ifadeleriyle cevap vermişti.