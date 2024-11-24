MHP'den yeni Öcalan çıkışı! 'DEM'e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır'

24 Kasım 2024 21:41 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 21:41

Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı kapsamında Ankara'da açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı ile ilgili konuştu. Yalçın, "Bahçeli'nin daveti DEM'e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır" dedi.

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MHP​’nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye​" toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarının da katılım sağladığı etkinlik, başkentteki bir otelde düzenlendi. Programda konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın​, Türkiye'nin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına adım attığını hatırlatarak, ülkenin 21. yüzyılda 'lider ülke' hedeflerine doğru kararlı ve büyük adımlarla ilerlediğini vurguladı.

MHP lideri Bahçeli​'nin 'Öcalan' çağrısı hakkında da konuşan Semih Yalçın dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli'nin çıkışının 'terörizme verilmiş bir taviz' olmadığını ifade eden Yalçın, "Herkes ayağını denk almalıdır. Bu gidişatta Cumhur İttifakı bu işi gerçekleştirdiğinde, terörle mücadele 40 yıl sonra tamamen bitecektir, ekonomi düzelecektir, işsizlere iş sağlanacaktır" dedi.

DEM'E DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI: TAŞERON OLMAKTAN VAZGEÇ!

PKK elebaşına yapılan çağrı için 'DEM'e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır' diyen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Bahçeli'nin daveti; parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM'e, emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır. Safını ve yerini netleştirme, dostunu düşmanını belli etme uyarısıdır. ABD'nin mayın eşeği PKK ile bağlarını tamamen koparıp Türkiye partisi olma tavsiyesidir. Sayın Genel Başkanımız tarafından ısrarla, sabırla iyi niyet ve ferasetle dillendirilen çağrı; birlik, beraberlik ve bin yıllık kardeşliğin korunmasını hedeflemektedir. Bu çağrının temel gayesi, terörü ülkemizin gündeminden sonsuza kadar kaldırmaktır. Şehit cenazelerine, anaların ağıtlarına son vermektir.

"TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEKTİR"

Bu davete ne cevap verilirse verilsin, devletimizin terörle mücadelenin tavizsiz sürdürülmesi noktasındaki azim ve kararlılığı asla değişmeyecektir. Teröristlerle asla müzakere edilmeyecek, bilakis terörle mücadele amansız surette sürdürülecektir. Bahis konusu davet, kamuoyundan da büyük destek almıştır.

"MESAJ AZİZ MİLLETİMİZCE ALINDI"

Mesaj, aziz milletimizce alınmıştır. Muhatabına da mehil verilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın duruşu, MHP'nin tutumu; ucuz ve hamasi yaklaşımlarla, oy avcılığıyla, tribünlere oynamakla basite indirgenecek bir mesele değildir. Bu iş, sanıldığından çok daha ciddi ve mühimdir. Herkes adımını ona göre atmalı, ayağını denk almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele siyasetler üstü, politikalar ötesi yaklaşımla değerlendirmelidir."