14°
MHP'li Erkan Akçay'dan CHP'ye sert tepki

MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, memleketinde gerçekleştirdiği bir ziyarette CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te çıkan kavganın sorumlusunun CHP lideri Özgür Özel olduğunu söyleyen Erkan Akçay, "CHP cinnet geçiriyor, kaostan besleniyor. Cumhurbaşkanı atayacağı bakanları size mi soracak? Kendine gel ey CHP" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 02:34
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 02:34

Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, " tam anlamıyla bir cinnet geçirme halindedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir dizi program kapsamında Soma’yı ziyaret etti. Soma İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Akçay, CHP’ye eleştirilerde bulundu.

MECLİS'TEKİ YEMİN TÖRENİ KAVGASINA TEPKİ

"İhbarcısının, tanığının, sanığının hepsinin de CHP mensubu olduğu gerçeğini dikkate alırsak, bunlar adeta birbirlerine düşmüş bir bunalım içindedir" diyen Akçay, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın 'teki yemin töreninde yaşanan tartışmalara da değindi.

Akçay, "CHP’nin bu bunalımının bir cinnete dönüştüğünü gördük. CHP tam anlamıyla bir cinnet geçirme halindedir. Ne yaptığını bilmez, tutarsız davranışlar sergilemektedir. O çirkin görüntülere yol açan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Sorumlusu da başta Sayın Özgür Özel ve CHP’nin grup başkanvekilleridir" ifadelerini kullandı.

"YALANLARLA TOPLUMU GERİYORLAR"

CHP’nin kaos ve kutuplaşmadan beslendiğini savunan Akçay, Türkiye’nin Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirtti. CHP’nin çözüm üretmek yerine toplumu kutuplaştırdığını söyleyen Akçay, "Yalan, çarpıtma, demagoji, kışkırtma, kara propaganda, sokak eylemleri ve algı operasyonlarıyla toplumu geriyorlar. Türkiye’yi yabancılara şikâyet ediyorlar. Türkiye’nin milli meselelerinde CHP’yi her zaman karşı safta görürsünüz" dedi.

CHP'NİN DIŞ POLİTİKADAKİ TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Akçay, CHP’nin dış politika ve terörle mücadeledeki tutumunu da eleştirerek, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar, Libya ile yapılan anlaşmalar, mavi vatan ve Karabağ sürecinde CHP’nin karşı durduğunu iddia etti. Mecliste yaşanan tartışmalara da değinen Akçay, "Kendileri buna ‘eylem’ diyorlar ancak bunun doğru olmadığını düşünen CHP’li milletvekilleri de sıralarında oturarak sessiz tepkilerini göstermiştir. Bazen susarak da tepki gösterilir. Meydana gelen hadisede Milliyetçi Hareket Partisi olarak yer almadık. Bu olaylar çirkindir ve başrol Cumhuriyet Halk Partisi’ne aittir" ifadelerini kullandı.

"KENDİNE GEL EY CHP"

Akçay, "Cumhurbaşkanı atayacağı bakanları sizden icazet alarak mı atayacak? Anayasa ve içtüzüğün verdiği hakka hangi yetkiyle mani olmaya çalışıyorsunuz? Kendine gel ey CHP. Kendini rehabilite et, kendini tedavi et. Bu bir cinnet halidir, bir akıl tutulmasıdır. Türkiye’nin ikinci büyük partisisiniz ama sorumluluk duymuyorsunuz" dedi.

