MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye Can Atalay tepkisi

23 Ağustos 2024 19:39 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 19:46

Meclis'te düzenlenen Can Atalay oturumunda Alpay Özalan ile Ahmet Şık kavga etti

Meclis'te düzenlenen Can Atalay oturumunda Alpay Özalan ile Ahmet Şık kavga etti

Geçtiğimiz cuma günü Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Meclis toplanırken kavgalar ve istenmeyen görüntüler yaşanmıştı. CHP tekrardan TBMM'yi 10 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP'nin bu talebine İYİ Parti'den veto geleceği öne sürülürken bir tepki de MHP'den geldi.

"KİMSE KENDİ DAVASININ YARGICI OLAMAZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Feti Yıldız, "Ağzı kafasından bir karış yukarıda olanların kulağına küpe olsun. Hukuk devletinde hiç kimse kendi davasının yargıcı olamaz" dedi.

CHP'nin yeni talebine kızan Yıldız, "CHP, 10 Eylül’de Gazi Meclisi Can Atalay konusunda yeniden olağanüstü toplantıya çağıracakmış.

Anayasa 93. maddesini, içtüzük 7. maddedeki amacı, dokunulmazlığın istisnasını, parlamento hukukunu, AYM ve Yargıtay’ın görevi ve yetkilerini, kesin hükmü bu arkadaşlara anlatmanın zaman kaybı olduğu görülüyor.

"AĞZI KAFASINDAN BİR KARIŞ YURKARIDA OLANLAR..."

Ağzı kafasından bir karış yukarıda olanların kulağına küpe olsun.

Hukuk devletinde hiç kimse kendi davasının yargıcı olamaz" diye tepki gösterdi.