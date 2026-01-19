MHP'li Feti Yıldız'dan 'umut hakkı' çıkışı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için bir kez daha TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak ortak rapor çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİN YANSIMASI LEHE OLUR"

Suriye'deki gelişmelerin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda hazırlanacak ortak rapor sürecine olumlu yansıyacağını belirterek, "Lehe olur olsa. Yani yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter" dedi.

UMUT HAKKI SORULDU

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, "Süreç yasası var mı?" sorusuna, "Var. Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah" yanıtını verdi.

"Umut hakkı var mı?" sorusuna Yıldız, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir şey" cevabını verdi.

"MHP dile getiriyor ama diğerleri dile getiriyor mu?" sorusuna Yıldız, "Biz dile getiriyoruz, önemli olan o" yanıtını verdi.