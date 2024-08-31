MHP'li Feti Yıldız'ın acı günü! Eşi Yasemen Yıldız'dan kötü haber
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 04:12 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 04:13
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşini kaybetti. Yasemen Yıldız'ın hastanede hayatanı kaybettiği öğrenildi.
MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız acı haberi aldı. Hayat arkadaşı Yasemin Yıldız'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın da kuzeni olan Feti Yıldız eşini kaybetti. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Yasemen Yıldız kurtarılamadı.
İki çocuk annesi Yasemen Yıldız'ın pazar günü öğle namazına müteakip İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı sonrası Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedileceği açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com