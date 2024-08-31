MHP'li Semih Yalçın'dan muhalefetin 'erken seçim' talebine cevap!

31 Ağustos 2024 18:35 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün katıldığı İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında yine erken seçim istedi. CHP liderinin bu sözlerine MHP'den cevap geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, 'MHP'nin yeni dönemde gerçekleştireceği siyasi faaliyetlere' ilişkin yaptığı yazılı açıklamada muhalefeti bu çağrıyla 'tribünlere oynadığını' öne sürdü.

19 Eylül tarihinde MHP Genel Merkezi'nde Türkiye'nin önde gelen meselelerini masaya yatıracaklarını ifade eden Yalçın, "Söz konusu toplantılarda ortaya atılan görüşler doğrultusunda varılacak ortak kararlar, partimizin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde yol gösterici olacaktır" dedi.

MHP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA CEVAP!

Yalçın, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına ilişkin ise, "Bilhassa muhalefetteki partilerin, tribünlere oynamak ve 'erkenden erken seçim rüyaları görmek' yerine, Türkiye’nin önündeki iç ve dış engellerin aşılmasına ne mikyasta katkı sağlayacakları önem arz etmektedir. MHP; Türkiye’nin hızını kesmek için yoluna düşürülen suni heyelan taşlarını temizlemek için üzerine düşen görevi, yeni dönemde de olanca gücü ve samimiyetiyle yerine getirme gayretinde olacaktır" dedi.

"HAVANDA SU DÖVMEK..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da temmuz ayındaki partisinin MYK'sında erken seçim talepleri için, "Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir" ifadelerini kullanmıştı.