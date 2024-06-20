MHP'li Semih Yalçın'dan 'normalleşme' açıklaması: CHP kendi ayağına kurşun sıkıyor

20 Haziran 2024 18:29 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:34

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan 'yumuşama' ve 'normalleşme' süreci CHP lideri Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı çıkışın ardından çıkmaz yola girdi. Daha sonra Erdoğan, Özel'e, "Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı" şeklinde cevap verdi.

Tüm bunlar yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yalçın, CHP lideri Özgür Özel’in “CHP’yi taşıyamadığına ve kıyamete sürüklediğini" iddia etti.

"CHP, politika ummanında oradan oraya sürüklenmekte, boyundan büyük dalgalarla boğuşmaktadı" diyen Yalçın, "Yandaş basın da sahilden attığı çığlıklarla CHP’yi yönetenlerin karmaşık hislerini kamçılayıp kaşıyarak psikolojik olumsuzlukları büsbütün arttırmaktadır. CHP, korku ve vehimlerinin esiri olmuştur" dedi.

"CHP ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLERİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR"

Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu gidişle Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacaktır. Oysa CHP Türk siyasetinin asırlık çınarı ve Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. Onu Gazi Mustafa Kemal kurmuş ve milletin hizmetine amade kılmıştır. Ne yazık ki bugünün CHP’si Atatürk’ün yolundan çıkmış, aşırı sola sapmış, buda yetmezmiş gibi DEM’le işbirliği içine girmiş durumdadır. CHP; milletin çıkarlarını değil, teröristlerin ve bölücülerin sözde haklarını savunan bir parti hâline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP’si; şehitlerimizin yakınlarına, Diyarbakır annelerine değil; şer cephesindeki Demirtaş’a, Kavala’ya, FETÖ’cülere servis yapmaktadır. Koca CHP, ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin avukatlığını yapma derekesine indirilmiştir.

"CHP’NİN DEVRELERİNİ YAKMIŞTIR"

Yerel Seçimler rüzgârının verdiği regülatörsüz voltaj, CHP’nin devrelerini yakmıştır. Normalleşme adı altında sergilenen anormallikler, CHP’nin pençesinde düştüğü siyasi anomalinin tezahürüdür. CHP’yi çaptan düşüren anomali; MHP korkusunu, MHP endişesini ve vehmini de beslemektedir.”

‘CHP’nin yandaşı solcu medya’ olarak tanımladığı basın kuruluşlarının CHP’nin etkisinde ve güdümünde olduğunu savunan Yalçın, “Körle yatan şaşı kalkar misali CHP yönetimiyle aynı refleksleri gösteren solcu basın da MHP ile yatıp MHP ile kalkmaktadır.”

"CHP KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKMAKTADIR"

MHP’nin CHP ve CHP’ye yakın olduğu iddia edilen basın kuruluşları tarafından normalleşmeye karşı gibi gösterildiğini anormal bir MHP korkusunun körüklendiğini belirten Yalçın, “Esasen, CHP açısından normalleşmenin ne demek olduğunu tarif eden de, bilen de yoktur. Normalleşme; mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP’yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır” dedi.