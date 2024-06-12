Erdoğan'ın Ayşe Ateş'le görüşmesine MHP'den ilk yorum: Yanlış hesap mahkemeden dönecek

12 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:14

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin konumunun sorgulandığını, "solcu" gazetecilerin bir menfur cinayeti bahane ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabasına girdiklerini ileri sürdü.

"İSTEDİĞİ SİYASETÇİ VE KİŞİYLE GÖRÜŞEBİLİR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefet partileriyle temas kurmasının, Cumhur İttifakı'nın bozulacağının ve MHP'nin saf dışı kalacağının işareti olarak gösterilmeye çalışıldığını" dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Hatta bazı aklı evvel gazeteciler artık MHP'nin siyaset ikliminde yalnız başına kaldığını öne sürmüştür. Tekraren altını çizmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile zaman zaman görüşüp, istişare ettiği gibi istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir. Bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak, öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir."

SİNAN ATEŞ DAVASI

Cinayet davasının iddianamesinde hiçbir MHP görevlisinin adının geçmediğini hatırlatan Yalçın, mahkeme süreci başladığında iddiası bulunan herkesi davet edeceklerini aktardı. Semih Yalçın, şunları kaydetti:

"BİR AİLENİN ACISI PROVOKASYONA MALZEME YAPILIRKEN"

"Mahkemenin sahte vicdan kanaması şovlarına değil, hakkaniyete, adalete ve delillere dayanacağını şimdiden hatırlatıyoruz. Bir ailenin acısı provokasyona malzeme yapılırken, diğer taraftan binlerce ailenin kederleri karşısında suspus olunmaktadır.

Bir dava üzerinden MHP'yi delilsiz, belgesiz, ispatsız ve dayanaksız hedef alan marksist basın, binlerce vatandaşımızın polisimizin, askerimizin katillerini sorgulamaktan kaçınmaktadır. MHP olarak, timsah gözyaşları döküp vicdanları yerine ahlaklarını kanatanları, husumet ve düşmanlıkların cerahatini akıtanları ibretle takip ediyoruz.

"YANLIŞ HESAP MAHKEMEDEN DÖNECEKTİR"

CHP'den, aynı hassasiyeti şehit ailelerinin yakınlarına göstermesini, şehitlerimizle ilgili davalarla da alakadar olmasını bekliyoruz. CHP ve yandaş basın, yanlış hesap peşindedir. Yanlış hesap mahkemeden dönecektir."