MHP’nin acı kaybı: Belediye başkan adayı hayatını kaybetti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Eylül 2024 20:05 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:12

Manisa’da 2009 yılı yerel seçimlerde MHP’nin Kula belediye başkan adayı olan emekli Öğretmen Tahsin Akşit vefat etti. Akşit’in hayatını kaybetmesi ilçede üzüntüye neden oldu.