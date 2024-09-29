MHP’nin acı kaybı: Belediye başkan adayı hayatını kaybetti!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 20:05 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:12
Manisa’da 2009 yılı yerel seçimlerde MHP’nin Kula belediye başkan adayı olan emekli Öğretmen Tahsin Akşit vefat etti. Akşit’in hayatını kaybetmesi ilçede üzüntüye neden oldu.
Manisa’nın Kula ilçesinin sevilen simalarından olan 2009 yılı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı emekli Öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
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Kula’nın sevilen simalarından olan MHP'nin 2009 yılı Belediye Başkan Adayı emekli Öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Akşit’in ölüm haberi Kula’da büyük üzüntüye sebep oldu. Merhum Akşit’in cenazesi, 30 Eylül Pazartesi günü kılınacak cenaze namazının ardından Ayazören Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı