Milli Savunma Bakanı Güler'den Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama

25 Aralık 2024 12:14 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:15

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Olursa yine paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Suriye​'ye yönelik yeni gelişmelerin sorulması üzerine Güler, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bilmediğiniz hiçbir şey yok şu anda. Olursa memnuniyetle yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.