Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: Emekli ve memura ek zam masada

05 Ocak 2025 13:53 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:23

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Ekonomiden terörle mücadeleye, iç ve dış politikaya ilişkin kritik konuların ele alınacağı toplantının ana gündem maddesi memur ve emeklilere ek zam olacak. İşte Kabine'de masaya yatırılacak başlıklar...

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net terörsüz Türkiye vurgusu! ‘Ya silahı gömecekler ya gömülecekler’

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe​'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığında bir araya gelecek. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddesi memur ve emekli maaşlarına ek zam olacak. En düşük emekli maaşına ek zam ve memura refah payı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadelede son durum, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Kabine'de değişiklik konuları da masaya yatırılacak.

İşte Kabine'de ele alınacak konu başlıklarına ilişkin detaylar...

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM

2024'ün yıllık enflasyonunun netleşmesiyle birlikte maaş artış oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,69 zam aldı.

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek. 2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

SURİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER

Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.

Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak.

KABİNE'DE REVİZYON

Öte yandan Kabine'de değişim tartışmalarının da gündeme geleceği öğrenildi. Son günlerde kamuoyunda Kabine'deki yalnızca 5 ismin yerinin sağlam olduğu, diğer bakanların değişebileceği gündeme gelmişti. Yeri garanti görülen kabine üyelerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olduğu öne sürülmüştü.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.