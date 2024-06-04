Mirziyoyev 6 Haziran'da Türkiye’ye geliyor!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:04
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 6 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunacak.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.
SERTÖR YATIRIMLARI ELE ALINACAK
Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda en üst seviyeye çıkarılması ve iki ülkede yapılan özel sektör yatırımlarının ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı