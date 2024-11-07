07 Kasım 2024 23:10 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 23:34

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın "Özgür Özel’i aradı" haberlerine yalanlama geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MİT Başkanı Kalın'ın kendisini aramadığını ilerleyen dönemde kendisiyle görüşeceklerini söyledi...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Başkanı "Özgür Özel’i aradı" haberlerine yalanlama geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı Kalın'ın kendisini aramadığını ifade etti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Kalın arasındaki görüşmenin yalanlandığını bildirdi.

Özel, kalınla ilerleye bir dönemde görüşeceğini paylaştı:

"Beni MİT başkanı aramadı. 29 Ekim’de İbrahim Kalın’la konuştuk. Talebinizi aldım tarih belirleyelim size sunuma geleceğim dedi. İlerleyen dönemde kendisiyle görüşeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atanacağı iddialarına ilişkin de şunları dile getirdi:

''Bugün de Sayın MİT Başkanı'na seslenmek isterim. MİT’in hiyerarşisi içerisinde böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum ama MİT’in içerisine Saray’dan birilerinin 'aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında kısa sürede MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip, beni, partimi ve bilmesi gereken tüm siyasi partiler -ki milletin görevlendirdiği partiler- arasında ayrım yapmak doğru değildir. Bilgilendirmesini bekliyorum."