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 | Özge Sönmez

MSB'den AB'ye sert tepki: "Hukuksuz nitelemesi kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Mutabakat Muhtırası'nın her iki ülke tarafından BM'ye bildirildiği açıklanırken, "Yunanistan ve GKRY’nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir" ifadeleri yer aldı.

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MSB'den AB'ye sert tepki:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 12:23

kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde, Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan ifadeler için şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat Muhtırası hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM’ye bildirilmiştir.

Yunanistan ve GKRY’nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın ‘hukuksuz’ olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir. Yapılan Mutabakat Muhtırası ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki iş birliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir.”

NATO LİDERLER ZİRVESİ VE AY YILDIZ PROJESİ


Bakanlık kaynakları, 2026 yılında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Liderler Zirvesi’nin, Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni karargâhı olacak olan Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılacağına dair haberler üzerine şunları söyledi:

“2026 yılında Türkiye’de icra edilecek NATO liderler zirvesinin Ankara’da Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılacağı basında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesinin 1'inci Etap İşleri (Kaba İnşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. TOKİ Başkanlığı tarafından 2'nci Etap İşleri içeren ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır.”

TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK’lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirldi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarda son bir hafta içerisinde, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 şahıs yakalandı. 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı ise 3 bin 83 oldu.

Son bir haftada engellenen 933 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 40 bin 903’e yükseldi.​

​Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 176, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

ETİKETLER
#terörle mücadele
#milli savunma bakanlığı
#nato
#hudut güvenliği
#Türkiye-libya Ilişkileri
#Deniz Yetki Alanları
#Ay Yıldız Yerleşkesi
#Politika
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