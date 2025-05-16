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MSB'den köy korucularıyla ilgili tepki çeken açıklamalara ders niteliğinde cevap! 'Terörle mücadelenin kahramanları'

Milli Savunma Bakanlığı, köy korucularıyla ilgili tartışmalara neden olan açıklamalara ders niteliğinde bir cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" denildi.

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MSB'den köy korucularıyla ilgili tepki çeken açıklamalara ders niteliğinde cevap! 'Terörle mücadelenin kahramanları'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 14:11

Yoğun diplomasiler sonucu terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde kendisini feshedip, silahları bırakacağını açıkladı.

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, konuya dair açıklamalar da peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde Muş’ta katıldığı bir etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, korucularla ilgili kullandığı ifadeler tepki toplamıştı.

MSB'den köy korucularıyla ilgili tepki çeken açıklamalara ders niteliğinde cevap! 'Terörle mücadelenin kahramanları'

'SİLAHI AL SOPAYI VER ÇOBANLIK YAPSIN'

Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını belirterek artık Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan koruculara gerek kalmadığını belirterek, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı. Büyük tepki toplayan açıklamaya Milli Savunma Bakanlığından cevap geldi.

MSB'den köy korucularıyla ilgili tepki çeken açıklamalara ders niteliğinde cevap! 'Terörle mücadelenin kahramanları'

'BEYHUDE BİR ÇABA'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

https://x.com/tcsavunma/status/1923316051007115741

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