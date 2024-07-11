Muharrem İnce adına sahte dekont düzenlenmişti! Davada mütalaa açıklandı

11 Temmuz 2024 19:02 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 19:05

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sürecinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına sahte dekontlar düzenleyip İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüler yaydıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların davası devam ediyor.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılım sağladı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, bazı suçlar açısından sanıklara atfedilen suçların yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıkların beraatini talep etti.

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA YÖNLENDİRİLDİ

Savcı, suç vasfının değişme ihtimaline dayanarak "internet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu" nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini talep etti. Sanıklar ve müştekiler arasındaki uzlaşma görüşmeleri olumsuz sonuçlanırsa, sanıkların bu suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, mağdurlar Kerime Oruç ve Elif Duman'a karşı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk süresinin cezalarından düşürülmesi talep edildi.

Mahkeme, ara kararında, bazı suçların vasıflarının değişme ihtimaline dayanarak dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Ayrıca, mesleki mazeret bildiren taraf vekillerinin mazeretlerini kabul etti ve savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre tanıdı. Duruşma 13 Kasım’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş "sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame düzenlemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak" "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.