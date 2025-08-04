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 | Selahattin Demirel

Muharrem İnce CHP'den ayrıldığı dönemi o şiirle savundu: Başka eve gitmedim

Kurduğu Memleket Partisi'nden ayrılarak tekrar CHP'ye geçen ve partisinin kapanma kararı almasına neden olan Muharrem İnce, CHP Yalova İl Teşkilatı'nda ayrılığa giden süreç hakkında konuştu. "42 yıl bir mücadele verdik, sonra bir ayrılığa düştük. Evden gittim ama başka eve gitmedim." diyen İnce, bir şiirden alıntı yaptı. Ayrıca Yalova'da en kalabalık miting rekorunu kırdığını belirten İnce "Kolay kolay da geçilemez." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 20:39

Memleket Partisi'nden ayrılarak tekrar 'ye dönen , memleketi 'ya geldi. İnce, CHP Yalova İl Teşkilatı'nda partililerle buluştu.

Burada konuşan Muharrem İnce, parti kurmasına giden süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İnce "42 yıl bir mücadele verdik, sonra bir ayrılığa düştük. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım." dedi.

Muharrem İnce CHP'den ayrıldığı dönemi o şiirle savundu: Başka eve gitmedim

"ZİFTİ ERİTTİK, BOYA BULAMADIK"

Konuşmasında "Ben burayı özlemişim." diyen İnce şöyle devam etti: "1979 ara seçimlerinde zifti erittik, boya bulamadık. Samanlıkların duvarlarına gece, 'CHP, Karaoğlan Ecevit' yazdık. 2 sene öncesine kadar o samanlık duruyordu. Babamın evine giderken sürekli oradan geçiyordum. Samanlık yıkıldı, bizim yazı gitti, yoksa ispatlardım.

"42 YIL MÜCADELE VERDİK, AYRILIĞA DÜŞTÜK"

42 yıl bir mücadele verdik, sonra bir ayrılığa düştük. 'Ayrılığı anlamadık, ayrılığa düşmeden' diyor ya şair. Ayrıldık. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım. Başkasının evine gitmedim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle, davetiyle yeniden gittim CHP'ye Çankaya'dan üye oldum.

Muharrem İnce CHP'den ayrıldığı dönemi o şiirle savundu: Başka eve gitmedim

"REKORUM HALA GEÇİLMEDİ"

Ben burada bir ağabeyiniz olarak 5 dönem buradan seçilmiş bir olarak cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmış biri olarak benim rekorum hala geçilmedi. İstanbul, İzmir mitingi bir daha kimse geçemedi onu. Ben kolay kolay da geçileceğini sanmıyorum. Bu o gün için öyleydi, gerekliydi. Ben burada bir ağabey olarak sizlerle çalışmaya hazırım. İşinize karışmam, akıl sorarsanız fikrimi söylerim. Üye de değilim buradan. Çankaya'dan üyeyim.

Muharrem İnce CHP'den ayrıldığı dönemi o şiirle savundu: Başka eve gitmedim

"YANLIŞLAR GÖRÜRSEM UYARIRIM"

Oy hakkım dahi yok ama yanlışlar, hatalar görürsem uyarırım, söylerim. Davet ederseniz gelirim, mikrofon uzatırsanız konuşurum. Ben 16 yıl milletvekilliğini yaptım bu şehrin. Benden sonra Özcan Bey seçildi. Şimdi Tahsin Bey seçildi, başka arkadaşlarımız seçildi. Onlara yardımcı olacağız. Burada emek vereceğiz hep birlikte" dedi.

YALOVA'DAN 3 MİLLETVEKİLİ HEDEFİ

İnce, partililere de Yalova'dan 3 milletvekili hedefi koydu. İnce konuşmaların ardından parti binası önünde partililerle çay içti.

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