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 | Özge Sönmez

Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor! Rozeti Özgür Özel takacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'ye geri dönüyor. İnce'ye rozetini "Kendisini baba ocağına davet ettik" diyen Özgür Özel takacak.

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Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor! Rozeti Özgür Özel takacak
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 10:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özgür Özel, Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum" diyerek yaptığı açık daveti kamuoyu ile paylaştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Muharrem İnce'nin CHP'ye geri dönme kararı aldığı öğrenildi.

ROZETİ BUGÜN TAKILACAK

İnce, bugün yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yeniden CHP'ye katılacak. İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.

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ETİKETLER
#chp
#muharrem ince
#memleket partisi
#Siyasi Gelişmeler
#Türkiye Politikası
#Politika
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