Muharrem İnce CHP'ye katılacak ama!.. '30 milyon TL'lik engel' iddiası

06 Şubat 2025 09:22 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:39

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin partisiyle birlikte CHP’ye katılacağı iddiaları sürerken ortaya atılan yeni bir iddia yankı buldu. Parti birleşmesine 30 milyon liralık borcun engel olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

CHP kulislerinde sürpriz: Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor detaylar belli oldu! 'TBMM Başkanlığı' için adı geçiyor

CHP kulislerinde sürpriz: Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor detaylar belli oldu! 'TBMM Başkanlığı' için adı geçiyor

Türk siyasetinde son dönemin en çok konuşulan konularından biri de Memleket Partisi ile CHP'nin birleşeceği iddiaları. Muharrem İnce'nin eski partisi CHP'ye yeniden dönüşü anlamına gelen birleşmeye ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İNCE'YE EVET BORCA HAYIR

Nefes gazetesinin haberine göre birleşme konusunda iki parti arasında görüşmeler sürerken, Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon TL borcu olduğunun ortaya çıkması küçük çaplı bir krize neden oldu.

CHP yönetiminin, borç bilgisini öğrendikten sonra Genel Başkan Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP’ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini bildirdiği öne sürüldü.

3'LÜ ZİRVE SONRASI BİRLEŞME BEKLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir yemekte buluşmuşlardı.

Görüşmenin ardından iki partinin ısa süre içinde birleşeceği yönündeki iddialar ağırlık kazanmıştı.