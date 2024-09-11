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Muharrem İnce ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz ziyaret dikkat çekti 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 21:52 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:57
Muharrem İnce ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz ziyaret dikkat çekti 

Tüzük Kurultayı'nda CHP yönetimine yaptığı göndermeyle gündeme gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi. Görüşmenin Özgür Özel'in bilgisi dahilinde yapıldığı öne sürüldü. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Parti Genel Merkezi'ni "fitne ateşine odun atmakla" suçlaması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılacağına yönelik iddialar gündemde yerini korurken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Ekol TV'den Eray Görgülü'nün aktardığı habere göre, Muharrem İnce, Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Gelen bilgilere göre, bu ziyaretin talebinin bizzat Muharrem İnce'den geldiği belirtiliyor.

Muharrem İnce ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz ziyaret dikkat çekti  - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL BİLGİLENDİRİLDİ!

Ziyaret öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bilgilendirildiği öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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