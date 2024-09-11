Muharrem İnce ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz ziyaret dikkat çekti

11 Eylül 2024 21:52 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:57

Tüzük Kurultayı'nda CHP yönetimine yaptığı göndermeyle gündeme gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi. Görüşmenin Özgür Özel'in bilgisi dahilinde yapıldığı öne sürüldü.