Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı: En hafif tabirle ayıptır

16 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:12

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasındaki tartışma sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Atlaylı'nın 'AK Parti ve iktidar tetikçisi' şeklindeki suçlamasını reddeden Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ne AK Parti'nin ne de dış güçlerin adamı olduğunu söyledi.

"EN KIZGIN ZAMANLARIMIZDA BİLE BİRBİRİMİZE HAKARET ETMEDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, 13 yıl boyunca CHP liderliğini yürüten Kılıçdaroğlu'na yönelik her türlü tehdit ve hakaretleri kınadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu ile parti içinde mücadele ettiğini belirten İnce, "Siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim" dedi. İnce buna rağmen en kızgın olduğu zamanlarda bile Kılıçdaroğlu'na hakaret etmediğini, onun da kendisine hakaret etmediğini dile getirdi.

"EN HAFİF TABİRLER AYIPTIR, YAPMAYIN"

Yıllardır Kılıçdaroğlu'na destek verip şimdilerde linç etmeye çalışanları eleştiren Muharrem İnce, "Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler" dedi.

"Külliye'ye giden CHP'li" iddiası başta olmak üzere kendisine atılan tüm iftiraları savunmamasına rağmen Kılıçdaroğlu'na destek olan İnce, "Ona yönelik 'sarayın adamı' sözlerinin söylenmesine gönlüm razı değil. Ben doğruyu bilir, doğruyu konuşurum. Delikanlılık bizde kalsın" ifadelerini kullandı.