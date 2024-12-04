Muharrem İnce'den Zafer Partisi ile ittifak sorusuna cevap! 'Ümit Özdağ arkadaşım' diyerek açıkladı

04 Aralık 2024 23:29 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 23:37

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da katıldığı bir programda 'Zafer Partisi ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna cevap verdi. Ümit Özdağ ile arkadaş olduklarını söyleyen Muharrem İnce, buna rağmen kendisiyle siyaset yapamayacağını belirtti. İnce, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek mesajı verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce​, Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Genç Hukukçular Genç Mikrofon Programı’nda sahneye çıkan İnce, "Bir senedir hiç konuşmuyordum. Ne medyaya, ne televizyonlara, ne salonlara. Bir sene sonra gençlerin karşısına çıktım. Sizden bir isteğim var bugün beni terletin” dedi.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Ülkenin gençlere ihtiyacının olduğunu belirten İnce, "11 yaşındaydım. Teyzem 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sordu. 'Başbakan olacağım' dedim. Hayalleriniz hep büyük olsun. Korkmayacaksınız, ülkeyi terk etmeyeceksiniz" diye konuştu.

Gençlere şiddetten uzak durmalarını, bunun yerine mizahı tercih edebileceklerini tavsiye eden İnce, "Mizah kullanmak bir zeka işidir. Şiddet ise bir ilkelliktir. İlkel değil, modern, çağdaş olmaya çalışın. Mizah yapabilmek için belli bir zekanın üzerinde olmak lazım. Siz de bu üniversiteyi kazandığınıza göre zaten o zekanın üzerindesiniz demektir" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU​'NA DESTEK

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılandığı davanın duruşmasını takip etmesiyle ilgili konuşan Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemesine neden gittim? Siyaset kişiler üzerinden yapılmaz. Siyaset ilke üzerinden yapılır. Ana muhalefet partisi liderliğini yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş, 75 yaşına gelmiş bir isim sırf sözlerinden dolayı, konuşmasından dolayı, hırsızlığından dolayı değil, yolsuzluğundan dolayı değil. Sözlerinden dolayı siyasi yasak ve hapis istemi isteniyor. Bunu doğru bulmuyorum. Siyasetçi her sözü söylemeli. Bunu Kılıçdaroğlu’na bir destek olarak algılamayın. Bu bir demokrasiye, özgürlüğe, siyasetçinin konuşmasına destektir."

ÜMİT ÖZDAĞ İLE İTTİFAK YAPACAK MI?

Bir öğrencinin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile aynı ittifakta yer alıp almama yönündeki düşüncelerini sorması üzerine Muharrem İnce şu cevabı verdi: