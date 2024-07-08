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Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 18:42 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:46
Murat Karayalçın&#039;dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinden yayımlanan karar göre; Sosyal Demokrat Halkçı Parti, üçüncü kez yeniden kuruldu. SHP'nin yeniden kurulduğu iddiaları sonrası partinin son genel başkanı Murat Karayalçın isyan etti: Öyle bir şey olamaz. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 1995 yılında CHP'ye katılan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), yeni kuruldu. SHP'nin adresi ise "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak kayda geçti. 

KILIÇDAROĞLU İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI 

SHP'nin yeniden kurulmasıyla birlikte gözler; siyasete aktif olarak devam etmeye çalışan Eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin kuruluşuyla ilgili bir bağlantısı olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz - 1. Resim

"BÖLÜNMEYE FIRSAT VERMEM"

Sözcü’ye konuşan SHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın, "Öyle bir şey olamaz, buna SHP yeniden kuruldu denilemez" diyerek tepki gösterdi. 

Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz - 2. Resim

Karayalçın, "SHP'nin tekrar kurulduğunun söylenebilmesi için, o dönemde CHP ile birleşmeye karar veren ve bir anlamda SHP'yi kapatan son yönetimin açma kararı vermesi gerekir. SHP'nin isminden yararlanmak isteyen birileri bir girişimde bulunmuş, öyle görünüyor. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

Murat Karayalçın ayrıca, "Biz CHP olarak iktidara yürüyoruz. Yeni bir bölünmeye asla fırsat vermemeliyiz. Bugün Fransa'daki seçimlerin sonucu da, birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir" diye konuştu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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