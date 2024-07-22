Murat Kurum, Haluk Levent ile bir araya geldi 

22 Temmuz 2024 21:08 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 21:12

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Malatya ve Gaziantep'te inşa ettikleri Ahbap çelik evler hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a bilgi verdi.

Depremden etkilenen ve engelli bireyleri bulunan ailelerin tespit edilmesi, çelik evlerin teslim edilme yöntemleri ve süreçlerin teknik detayları üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Levent, projenin detaylarını anlattı.

"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik önem taşıdığını vurgularken, "Deprem ve kentsel dönüşüm konuları kritik. Süreçte herkesin katkısına ihtiyacımız var. Sanatçı Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini, çalışmalarını dinledim. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" dedi.

Kurum'a teşekkür eden Haluk Levent, "Malatya ve Gaziantep’te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk." dedi.