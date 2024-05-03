Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı

03 May 2024 14:23 - Güncelleme : 03 May 2024 14:23

İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak.

İYİ Parti Tüzüğü'ne göre genel başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.

"3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ" PAYLAŞIMI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin varoluş mücadelesini temsil eden 3 Mayıs Türkçüler Günü, şanlı bir yolculuğun ve şanlı bir uyanışın vücut bulmuş halidir. Bu büyük mücadelenin bayraktarı olarak bizler, 3 Mayıs şuuruyla, Türk devletini, Türk milletini ve Türk kültürünü her alanda yükseltme idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. 3 Mayıs Türkçüler Günü'müz kutlu olsun."