Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'deki istifaları değerlendirdi: O ismi diğerlerinden ayırırım 

16 Temmuz 2024 22:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 22:35

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar’daki kampının ardından basın mensuplarıyla buluştu. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; Dervişoğlu, partisinde gerçekleşen istifalar, kampta alınan kararlar ve İYİ Parti’nin yeni stratejisi hakkında soruları cevapladı. Dervişoğlu’nun, bazı sorular karşısında zaman zaman gerilmesi gözden kaçmadı.

Dervişoğlu, “Bazı isimler istifa ettiği için partide bir rahatlama mı oldu?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Ben bazı olaylarda fazla gelenekçi olduğum için müdahil olmam. Yani özellikle bu istifa vesaire konularında 'Etme, eyleme' demem kimseye. Geldiğim gelenek buna müsait değil. Çünkü ben siyasette küs barıştırarak küslüğün biteceğine inanmıyorum. Küslük olmayacak bir hoşgörü iklimi ortaya çıkaracaksınız ki, bunu önleyebilesiniz. Siyasi partilerin genel başkanlarının yapması icap eden şey insanların birbirine küsmesine vesile olabilecek ortamı doğru bir hale getirmektir."

KORAY AYDIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir soru üzerine Dervişoğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın’ı istifası sonrası aramadığını söyledi. Ancak Dervişoğlu, Aydın’ın istifasını, diğerlerinden ayırdığını vurguladı. Dervişoğlu "Koray Bey, partinin kurucusu. 200 kurucudan biri. Ayrıca kurucu teşkilat başkanı. Türk siyasetinde önemli yeri olan, yüksek görevlerde bulunmuş bir siyasi şahsiyet. Dolayısıyla onun istifasına 'Üzülmedim' dersem yalan olur." dedi.

Bu konuda yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Dervişoğlu, “Ağzımızı açmayıp sükut ediyoruz. İstiskal edici de konuşuyorlar. Ben, Koray Bey'e 'Şunu şöyle yap, bunu böyle yap' diyebilecek durumda biri değilim. Başka bir hukukumuz var” diye konuştu.