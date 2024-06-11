Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in paylaşımı sonrası konuştu

11 Haziran 2024 23:20 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 23:30

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in hakkındaki iddialara yanıt verdiği sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "İYİ Parti'ye düşmanlık bize güç verir' dedi.

Dervişoğlu paylaşımında, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüzde bizimdir, yarınımız da." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayarak koltuğunu Dervişoğlu'na devreden Akşener, İsmail Saymaz'ın "Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir iş adamının dosyası için görüştü" ve "ofis açtı" sözlerine tepki gösterdi.

"AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ TALEBİM OLMADI"

Saymaz'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği, "Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra 'Yazık bizim emeklerimize' diye bitirdi" sözlerini hatırlatan Akşener, "İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır" dedi.

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından, "İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı" paylaşımını da hatırlatan Akşener, "Sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturan gerçek dışı bir paylaşımdır. Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım" ifadelerini kullandı.