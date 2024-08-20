Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifaların ardından açıklama geldi!

20 Ağustos 2024 21:20 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 21:23

İstanbul Esenler'de bir dizi ziyaretlerin ardından İstanbul İl Başkanlığı binasına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti içinde artan istifaların ardından konuştu. Bugün İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin ayrılığı hatırlatan Dervişoğlu, partinin kapılarının gidenlere açık olduğunu söyledi.

"Giden, küsen, istifa eden, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulus-i kalp ile sesleniyorum" diyen Dervişoğlu, "Kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır. Hepsini Allah'ın izniyle yeniden partimize davet ediyorum. Bu birlikten güç doğmasını istiyorum" diyerek çağrıda bulundu.

İYİ Parti'nin cesur hareketi olduğunu belirten Dervişoğlu, "Zaman zaman üzüldük, umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. 'Biz nereye gidiyoruz?' diye kendimizi sorgulamak mecburiyetinde de hissettik ama gördük ki milletin bize ihtiyacı var. Madem ki millet bizi istiyor, çağırıyor, milletin bize yüklediği sorumluluktan kaçmamız mümkün değildir. Kritik bir tarihi eşikte üstlenilmesi icap eden bir sorumluluk varsa o görev iyilerin, cesurların, İYİ Partililerin görevidir" dedi.

"HERKESİ PARTİMİZE DAVET EDİYORUM"

Dervişoğlu istifaların yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. Bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. Kırılmış gönüllere gireceksiniz, küskünlükleri, dargınlıkları bertaraf edeceksiniz, birlikten güç doğacağını, o gücün de bizden fazla büyük Türk milleti için gerekli olduğunu herkese haykıracaksınız. Giden, küsen, istifa eden, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulus-i kalp ile sesleniyorum: Kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır. Hepsini Allah'ın izniyle yeniden partimize davet ediyorum. Bu birlikten güç doğmasını istiyorum."

Ziyaretlerinde Dervişoğlu'na genel başkan yardımcıları, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun eşlik etti.